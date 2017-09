Klappen bij ruzie over snelheid in 30 km-zone

APELDOORN - Twee mannen van 18 en 19 en een 21-jarige vrouw uit Odijk zijn aangehouden bij een verkeersruzie met een 33-jarige Apeldoorner.

De man verweet het drietal asociaal rijgedrag omdat ze in een 30 km-zone in Apeldoorn te hard gereden zouden hebben. Hij dwong het drietal tot stoppen en vervolgens vielen er over en weer klappen.

Pistool

Het drietal stapte uit de auto waarbij een gasalarmpistool op de grond viel. Omdat de politie niet kon vaststellen wat de rol van de twee mannen en vrouw was, zijn ze alle drie aangehouden en meegenomen naar het bureau.