SGP en CU: Provincie moet Gelderse pluimveehouders steunen

ARNHEM - De Provincie Gelderlan d moet meer doen voor pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronilcrisis. Dat vinden de Gelderse ChristenUnie en SGP. Zonder steun dreigen verschillende kippenboeren er aan onderdoor te gaan, constateren beide partijen. De partijen komen woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten met verschillende moties waarin ze vragen om hulp aan de getroffen boeren.

De Gelderse ChristenUnie en de Gelderse SGP willen dat de Provincie Gelderland in Den Haag aandringt op een vergoeding voor getroffen kippenboeren. Bijvoorbeeld voor het vernietigen van besmette eieren, het ruimen van pluimvee en het onderzoeken van mest. Staatssecretaris van Dam heeft al eerder laten weten niets voor de kippenboeren te kunnen doen, omdat de Europese Unie dat ziet als ongeoorloofde staatssteun. 'Maar in België kan het wel', zegt SGP-Statenlid Bennie Wijnne. 'Hoe zit dat dan?'

'Provincie te makkelijk'

Bovendien willen beide partijen dat de Provincie Gelderland het meldpunt in de Gelderse Vallei steunt. Het meldpunt is bedoeld om pluimveehouders te helpen die praktische vragen hebben, maar ook pluimveehouders die worstelen met psychische klachten als gevolg van de fipronilcrisis. 'In een crisis moet je niet alleen kijken naar wat er niet kan, maar kijken wat er wel kan' zegt Dirk Vreugdenhil, Statenlid van de ChristenUnie. Dat beaamt collega Bennie Wijnne van de SGP: 'De provincie zegt nu wel iets te makkelijk dat pluimveehouders zelf beter hadden moeten opletten. Zelfs de proefboerderij van de Wageningen Universiteit zit nu met fipronil in de eieren.'

De fipronil is in de eieren gekomen doordat het Barneveldse bedrijf Chickfriend bloedluis bij leghennen bestreed met het verboden middel fipronil. Hoewel het eten van besmette eieren je niet direct ziek maakt, oordeelde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat er wel sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. Miljoenen eieren zijn vernietigd, tientallen bedrijven gingen op slot en de schade loopt in de tientallen miljoenen.

Schade is niet te verhalen

Normaal gesproken is het bedrijf verantwoordelijk voor de schade, maar daar valt niet veel te verhalen verwacht Wijnne. Wijnne: 'De schade is te groot. Dat zal niet lukken. En het is niet vergelijkbaar met een dierziekte, want dan is in de wet vastgelegd dat de veehouders een schadeloosstelling krijgen. Nu gaat dat niet op.'

SGP en ChristenUnie hopen woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten genoeg steun te krijgen voor hun voorstellen om de Gelderse pluimveehouders te steunen.

