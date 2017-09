Buitenschoolse opvang Zelhem niet langer illegaal

Foto: Pixabay

ZELHEM - De vestiging van de buitenschoolse opvang (bso) van Markant in Zelhem blijft open. Er was voor de vestiging Achter de Hoven geen exploitatievergunning aangevraagd en de gemeente Bronckhorst had gedreigd met sluiting.

Volgens de gemeente was er zonder vergunning sprake van illegale praktijken en kon daardoor de veiligheid van de kinderen niet kon worden gegarandeerd. In het belang van de kinderen en hun ouders is alles op alles gezet om de vergunning alsnog te regelen. Op een paar kleine punten na is de veiligheid van de locatie nu op orde. Die laatste puntjes moet Markant op korte termijn verbeteren. Het is niet duidelijk waar het dan precies om gaat. Zie ook: Illegale kinderopvang en gemeente lijnrecht tegenover elkaar

