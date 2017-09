Bokser Koemans wil naar de Bundesliga

ULFT - Bokser Stanley Koemans bekroonde zich zondag tot winnaar van het internationale stedentoernooi in Chemnitz. De Zelhemmer nam ondanks zijn handblessure risico om zich in de kijker te spelen voor de Bundesliga.

'Met de kijk op de toekomst was het een belangrijk toernooi', blikt winnaar Koemans terug op het evenement in Duitsland. Koemans hoopt een plek te veroveren in de Bundesliga, die in de bokswereld gezien wordt als beste competitie van Europa.

De 21-jarige Zelhemmer won in Chemnitz ondanks een gescheurde band in zijn rechterhand: 'Ik wist dat ik er last van zou krijgen. In de finale bokste ik vooral met één hand, maar als het verschil zo groot is wil je het ook afmaken. Ik heb toen toch mijn stoothand gebruikt.'

Risico genomen

Koemans nam gezien zijn handblessure risico op complicaties bij zijn herstel. 'Je weet dat zo’n hand er niet beter van wordt', aldus trainer Dirk Chevalking. 'Maar we hebben het risico genomen.'

Volgens de ambitieuze Koemans zorgt zijn titel voor meer aanzien. 'Iedereen in de Nederlandse selectie heeft dit toernooi een keer gewonnen, nu ben ik een van hen.' Woensdag gaat Koemans onder het mes en de komende drie maanden staan in het teken van herstel. 'In januari start de Bundesliga', kijkt bokscoach Chevalking vast vooruit. 'Nu tijd voor herstel en dan verwacht ik dat hij daar klaar voor is. Hij is er aan toe.'



Foto: REGIO8