Aantal patiënten daalt, rode cijfers voor ziekenhuis Harderwijk

HARDERWIJK - Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk duikt dit jaar vrijwel zeker in de rode cijfers.

Volgens St. Jansdal zijn er meerdere oorzaken. Zo zijn de kosten voor investeringen gestegen en is het aantal patiënten teruggelopen. Dat is volgens het ziekenhuis een landelijke trend, maar de daling in Harderwijk is sterker dan bij andere ziekenhuizen.

Dat komt onder meer door de invoering van het elektronisch patiëntendossier (epd), zegt het ziekenhuis. Het epd werd vorig jaar ingevoerd en artsen en specialisten hadden tijd nodig om het systeem onder de knie te krijgen. Daardoor liepen de wachttijden op.

Sommige patiënten vonden dat te lang duren en kozen voor een ander ziekenhuis. Hoeveel mensen dat hebben gedaan is niet precies bekend, maar volgens een woordvoerster zijn het er zeker enkele honderden.

Loyale patiënten

St. Jansdal heeft goede hoop dat de patiënten terugkomen, omdat inwoners 'van ons verzorgingsgebied heel loyaal zijn met betrekking tot het ziekenhuis'. Bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars voor komend jaar wordt vooral ingezet op een hoger tarief. Het ziekenhuis vindt dat de tarieven van het zorgverzekeraars te weinig zijn gestegen om toegenomen personeelskosten op te vangen.

Binnenkort presenteert het ziekenhuis een plan om uit de rode cijfers te komen. Het is niet waarschijnlijk dat mensen gedwongen hun baan verliezen.

