Zuid-Afrikaanse leerlingen in Bemmel: 'We hopen ze te motiveren door te studeren'

BEMMEL - Een groepje Zuid-Afrikaanse leerlingen maakt de komende weken in Bemmel kennis met het Nederlandse onderwijs en onze cultuur. De leerlingen zijn onderdeel van een uitwisselingsprogramma met het Over Betuwe College (OBC) in Bemmel.

Er is al 10 jaar contact tussen het OBC en de Emil Weder Highschool in Genadendal, een dorpje zo’n 120 km ten oosten van Kaapstad.

Jaarlijks bezoekt een groep Bemmelse leerlingen de school in Zuid-Afrika, maar dit jaar komen er leerlingen en docenten naar Nederland. Doel is dat de leerlingen veel van elkaar opsteken op het gebied van cultuurverschillen, begrip en kansen.

85 procent gaat niet studeren

Zo heeft het OBC een stichting opgericht die als doel heeft de leerlingen van Emil Weder verder te laten studeren. Op deze manier kunnen elk jaar 4 à 5 leerlingen worden ondersteund.

De meeste leerlingen, 85 procent, studeert om verschillende redenen niet verder na de middelbare school. Dat komt onder meer door armoede.

Frans Rasing, coördinator internationalisering van het Over Betuwe College: 'We hebben bewust gekozen om deze leerlingen verder te helpen zodat ze straks in hun eigen gemeenschap de kar kunnen trekken om de situatie daar te verbeteren.'

Hartelijke ontvangst

Maar ook de Bemmelse leerlingen steken er veel van op. Rasing: 'Onze leerlingen worden bekend met de cultuur van dit prachtige land waar ook grote verschillen zijn. Onze aanwezigheid in de school heeft ervoor gezorgd dat de Zuid Afrikaanse leerlingen de gelijkwaardigheid kunnen ervaren, wat heel uniek is in Genadendal. Ons hele contact is daarop gebaseerd. Dit heeft natuurlijk ook een paar jaar geduurd voordat men zover was. Nu worden wij elk jaar hartelijk ontvangen door de school en de gemeenschap en willen graag dit onderdeel voor hen realiseren.'