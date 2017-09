Twee rijstroken op A12 dicht na ongeval

Foto: Twitter @RWS_verkeer

ARNHEM - Er zijn momenteel twee rijstroken op de A12 gesloten. Er is een ongeval gebeurd, waarbij twee voertuigen zijn betrokken. Onduidelijk is of er gewonden zijn gevallen.

Het gaat om de weg van Arnhem naar Oberhausen, ter hoogte van Arnhem-Noord. Er staat ruim dertig minuten file door een ongeval. Het is niet bekend hoe het ongeluk plaats heeft kunnen vinden. Er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl