Medewerkers omstreden Rigtergroep starten nieuwe zorgbedrijven

ARNHEM - De mensen achter de omstreden zorginstelling Rigtergroep hebben onlangs nieuwe zorgbedrijven opgericht. Directeur Monique Neuféglise registreerde in mei dit jaar de domeinnaam van de site Inopia.nl. En op 12 juli werd Stichting Inopia opgericht. Een stichting die net als Rigtergroep begeleiding biedt aan mensen met een psychische stoornis bij het zelfstandig wonen.

De oprichting van de nieuwe stichting gebeurde opmerkelijk genoeg in dezelfde week waarin de gemeente Nijmegen aangifte deed van miljoenenfraude tegen Rigtergroep. Pgb-budgetten van cliënten met psychiatrische stoornissen werden gebruikt om een deel van de woninghuur van cliënten te betalen. Dat mag niet volgens de gemeente Nijmegen en daarom zet Nijmegen de zorg per 1 januari stop.

Een paar weken geleden maakte Rigtergroep echter bekend dat er door een leegloop aan personeel per 1 oktober al geen zorg meer gegarandeerd kan worden. De gemeente Nijmegen besloot daarop halsoverkop een noodlocatie te zoeken voor cliënten die daardoor geen onderdak meer zouden hebben. Dit zorgde voor grote paniek onder cliënten met autisme die slecht tegen veranderingen kunnen. Op dit moment is er nog steeds geen oplossing voor de helft van de cliënten.

Oud-medewerkers in nieuwe bedrijven

Ondertussen rijst de vraag waarom de zorg niet meer geleverd kan worden en is de directie van Rigtergroep onbereikbaar voor cliënten. En dat terwijl de directie inmiddels dus wel druk is met de oprichting van een nieuw zorgbedrijf. Via een zoektocht op internet komt Omroep Gelderland erachter dat Rigtergroep een nieuwe stichting in het leven heeft geroepen: Inopia. Deze stichting staat op hetzelfde adres ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Rigterzorg B.V., een andere B.V. van Monique Neuféglise.

Nog een opvallend feit is dat de man van Neuféglise, Umberto Parisius, lid is van de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting Inopia. De twee staan niet als bestuurders geregistreerd. De nieuwe bestuurders zijn de zorgcoördinator en zorgmanager van Rigterzorg.

Zorg en onroerend goed

Twee andere ex-medewerkers van Rigtergroep, de kwaliteits- en procesmanager, hebben op 14 juli ook een nieuwe B.V. opgericht: GrozZorg. Volgens de Kamer van Koophandel een beheerder van onroerend goed voor de exploitatie van ruimten voor beschermd en begeleid wonen. Volgens de site biedt GrozZorg zorg aan mensen die door chronische psychische aandoeningen en/of psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Net als Rigtergroep deed. De twee hebben ook Siuh B.V. opgericht. Voor het huren, verhuren en beheren van onroerend goed.

In een reactie geeft GrozZorg aan niets meer met Rigtergroep te maken te hebben. 'Wij wisten niets van fraude. Wij waren gewoon werknemers en wij willen graag zorg blijven bieden.'

Reactie Rigtergroep

In reactie zegt Monique Neuféglise, directeur van Rigtergroep dat de stichting Inopia inmiddels al van de baan is. 'Rigterzorg gaat niet over in stichting Inopia. Het was de intentie begin dit jaar, en ook de sterke wens, om een stichting op te richten. Gezien de omstandigheden zijn zaken heel anders gelopen en is ook het overgaan naar een stichting van de baan. Rigterzorg wordt zeer waarschijnlijk overgenomen door een groep investeerders. De nieuwe groep zal wel de naam Inopia gebruiken aangezien de website al zo heet.'

In een persbericht dat Neuféglise bijvoegt staat te lezen dat er op dit moment onderzoek gedaan wordt naar de bedrijfsvoering en levensvatbaarheid op lange termijn. Daarnaast schrijft Rigtergroep dat een externe accountant toetst in hoeverre sprake is geweest van onregelmatigheden in de financiële administratie en verslaglegging door de huidige directie c.q. aandeelhouders. 'Als meer duidelijkheid is verkregen over de positie van de onderneming en een lijst van aanbevelingen is samengesteld, zal de groep haar positie bepalen.'

