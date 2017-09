'Mijn moeder verkocht mij toen ik baby was'

ARNHEM - Shirona Jacobs uit Arnhem is als baby verkocht door haar moeder. Die conclusie trekt de 33-jarige Arnhemse na een bezoek aan haar geboorteland Sri Lanka met een onderzoeksjournalist van Zembla. Shirona is blij dat Sri Lanka een onderzoek wil starten, maar ze vindt dat de Nederlandse regering te lang wacht met het ondernemen van actie.

'Mijn adoptiepapieren zijn vervalst', vertelt Shirona. Al verschillende keren reisde zij naar haar geboorteland om onderzoek te doen naar waar zij vandaan komt en wie haar familie is.

'De tweede keer dat ik mijn moeder ontmoette, vroeg ze aan me hoeveel geld ze nog van mij kreeg.' Bij haar laatste bezoek, samen met Zembla-journalist Erwin Otten, stelde zij haar moeder vragen over haar geboortedatum, wat zij aanhad toen zij werd afgestaan en aan wie zij is gegeven. Zonder veel resultaat. 'Ze weet niet wanneer ik ben geboren, niet eens een seizoen of een maand. Dat was heftig.'

'Mijn moeder heeft nooit interesse voor mij gehad'

Shirona is ervan overtuigd dat haar moeder haar heeft verkocht aan adoptiebureau Flash. Ze begon zelfs te twijfelen of de vrouw die zegt haar biologische moeder te zijn, dat wel is.

Maar uit dna-onderzoek blijkt dat deze vrouw wel degelijk haar moeder is. 'Ik ben helemaal niet blij met die uitslag. Ze heeft nooit interesse getoond in mij als persoon.'

Ook krijgt Shirona van haar moeder geen duidelijkheid over wie haar vader is.

'Stop de handel in kinderen'

Shirona: 'Ik hoop dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze mensenhandel strafrechtelijk worden vervolgd, als ze nog leven. Dat ze er niet zomaar mee weg komen. En dat deze kinderhandel globaal wordt gestopt. Dit is mensonterend.'

Shirona is blij dat Sri Lanka nu erkent dat er zogenoemde babyfarms hebben bestaan en dat er een onderzoek komt. 'Staatssecretaris Dijkhoff start een onderzoek om te kijken welke rol Nederland hierin heeft gespeeld. Ondertussen staan wij geadopteerde kinderen nog steeds met lege handen. We hopen dat de Nederlandse overheid wil meewerken aan de komst van een dna-databank, zodat we kunnen zien of we broers of zussen hier in Nederland hebben.'

Bekijk hieronder de samenvatting van de uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA: