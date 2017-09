Ruim 600 fans reizen met Vitesse mee naar Nice

ARNHEM - Vitesse wordt donderdag in Frankrijk gesteund door ruim 600 fans. Er zitten zo'n 550 supporters in uitvak. De andere Vitessenaren nemen plaats op de hoofdtribune.

De wedstrijd tegen OGC Nice is de tweede wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Europa League. In de thuiswedstrijd Lazio Roma ging Vitesse strijdend ten onder. Het werd 3-2 voor de Italianen.

Fans die meereizen naar Frankrijk worden per mail geïnformeerd over het afhalen van wedstrijdtickets. Voor de achterblijvers biedt Radio Gelderland een uitkomst. Het duel is live te volgen bij ons vanaf 19.00 uur.

Zie ook: Live verslag OGC Nice - Vitesse op Radio Gelderland