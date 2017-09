Als het sap niet meer stroomt, stopt deze populier voorlopig met twitteren

WAGENINGEN - 'Gisteren begon mijn sap te stromen om 7 minuten over 9, vandaag 1 minuut eerder'. Deze tweet werd maandagmorgen verstuurd door een boom op de campus van de Wageningen Universiteit. De 33 jaar oude populier twittert sinds afgelopen mei elke dag over wat hij heeft gedaan. Maar het gaat niet lang meer duren of de laatste tweet van dit seizoen wordt verstuurd.

Als er later deze herfst te weinig sapstroom is, neemt de boom voorlopig afscheid van Twitter.

De Wageningse populier is met bijna een meter doorsnede geen kleine jongen. Zijn kroon voorziet studenten in de zomer van schaduw en het kastje om zijn stam vertelt wat er allemaal in hem omgaat.

In mei werd de boom voorzien van meetapparatuur die wetenschappers en studenten precies vertelt wat er in de boom gebeurt. Zij kunnen daaruit opmaken hoe het met de boom gaat en welke invloed de omgeving op de boom heeft en omgekeerd. En dat is een interessante bron van informatie voor de afdeling bosecologie en bosbeheer van de Wageningen Universiteit. Zo blijkt een hittegolf voor stress te zorgen en dat zorgt voor minder sap.

Twee centimeter groei

Voor het eerst is een Nederlandse boom voorzien van zoveel sensors. Ook in België, Duitsland en Spanje zijn bomen voorzien van dergelijke sensoren. Naast de sapstroom worden de temperatuur van de lucht en de bodem gemeten, net als de omvang van de boom.

De populier in Wageningen groeide gedurende deze eerste onderzoeksperiode twee centimeter, een Belgische eik een halve centimeter en een Duitse grove den bijna 1 centimeter.

Door de groei van bomen in verschillende delen van Europa te vergelijken kunnen wetenschappers bepalen welke boomsoorten goed bestand zijn tegen periodes van droogte. Ook worden de resultaten gebruikt in onderzoeken naar groei, koolstofvastlegging en het watertransport in bomen.

Harde conclusies zijn niet te trekken, omdat er geen data is om mee te vergelijken. Het onderzoek en de metingen gaan door, en dus ook de tweets van de boom.

Net als zijn ruim vierduizend volgers ook benieuwd hoe de boom de winter doorkomt? Het twitteraccount is hier te volgen

