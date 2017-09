Palingrokerij is nu een zwartgeblakerde bende, maar Dries geeft de moed niet op

HARDERWIJK - Dries van den Berg uit Harderwijk controleerde zondag nog even wat zaken in zijn palingrokerij en ging daarna met zijn boot het water op. Niet veel later kwam er een telefoontje: er zou zijn ingebroken. Het bleek brand te zijn. Van zijn palingrokerij is weinig meer over.

Van den Berg lijkt een dag later niet erg onder de indruk: 'Ik ben palingroker, ik rook iedere dag met vuur. Ik ben er niet bang voor.' Toch heeft het incident grote gevolgen voor de palingrokerij en naastgelegen viszaak.

'Smerige lucht'

'Dit is de plek des onheils,' zegt Van den Berg. Hij staat midden tussen de resten van zijn rokerij: zwartgeblakerde muren, gesmolten plastic en een hoop water. 'Er was veel rookontwikkeling, en de kunststof panelen geven een hele vieze, gore, smerige lucht af. Dat kan uiteraard niet in combinatie met vis.'

De brand ontstond in een datalogger, een ding dat de temperatuur meet. 'Zondagmorgen ben ik hier nog geweest om alles even te checken: of de koelingen nog lopen en of de vis nog leeft in de bassins. Alles was prima, dus ik dronk een bak koffie met een medewerker en ben 's middags met mijn bootje gaan varen toen de alarmcentrale belde.'

Van den Berg bij de in brand gevlogen datalogger. Tekst gaat verder onder de foto:

Er zou zijn ingebroken, meldde de centrale. 'Ik denk: dat lijkt me sterk, op een zonovergoten zondagmiddag om 15.00 uur. Bleek dus dat de brandmelder had gereageerd op de alarminstallatie. Mijn zoon kwam aanfietsen en zag de rook uit de goot komen. Onder de datalogger stonden de rookspullen voor de volgende dag: mot en hout. Dat is enorm gaan branden.'

Beetje schoonmaken? Nee dus

'Gelukkig is een waterleiding gesprongen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de brand niet te ernstig werd.' Aanvankelijk dacht de palingroker: 'Een beetje schoonmaken en dan kunnen we weer open. Nou, dat was ijdele hoop. Dat gaat niet gebeuren. Roet en rook trekken overal dwars doorheen. Aangezien we vis verkopen is dat natuurlijk een groot drama.'

Sowieso tegen de vlakte

Het belangrijkst is dat de viswinkel uiteindelijk weer opengaat, vindt Van den Berg. Het laatste dat de palingroker wil is mensen laten wachten.

Maar eerst moet hij om de tafel met de verzekering en een schadebedrijf. De rokerij zou over een aantal maanden sowieso tegen de vlakte gaan voor een verbouwing. Alles herbouwen is dan ook niet zinvol, legt Van den Berg uit. 'Ik kan niet zeggen morgen of volgende week, maar we gaan open.'

