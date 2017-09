Liveblog: NEC verspeelt onnodig punten tegen Jong PSV, eindstand 3-3

EINDHOVEN - NEC kent een tegenvallende start van het seizoen en uit tegen Jong PSV lieten de Nijmegenaren opnieuw punten liggen. Het werd 3-3 nadat NEC met 3-1 voor stond.

In de extra tijd was NEC nog enkele malen dreigend en schoot Breinburg hard naast, maar het bleef 3-3. NEC blijft zevende op de ranglijst en dat valt tegen voor de titelfavoriet. Vanuit het uitvak klonk na afloop opnieuw "Bogers rot op"

90. Twee keer geel is rood voor Paal van Jong PSV.

89. Ted van de Pavert is nog dichtbij de winnende treffer.

86. Jordan Larsson komt erin voor Sven Braken.

81. Het debuut van Steeven Langil als vervanger van Mo Rayhi is een feit.

80. Smits voorkomt de 4-3 `van Maher met een prachtige duik richting kruising.

79. Guus Joppen pakt geel. NEC is het even kwijt.

78. Sam Lammers krijgt veel teveel ruimte en mag zo op het doel aflopen. De spits scoort zijn tweede van de avond: 3-3.

76. Inclusief de strafschop heeft Sven Braken zeven kansen gehad. Hij scoorde niet, maar is wel constant een plaag voor de defensie van Jong PSV.

73. Braken kopt een hoekschop van Kadioglu net over. Maar wat neemt de 17-jarige middenvelder ze toch uitstekend.

71. Het meest luidruchtige deel van het stadion is zonder meer het uitvak.

68. Van de Pavert krijgt een schot van Breinburg tegen zijn hoofd aan en passeert zo bijna Room.

66. Maar deze wedstrijd blijft verrassen. NEC is wat laks achterin en Lammers profiteert: 2-3.

63. Het lijkt beslist. Weer een doelpunt uit een hoekschop van Kadioglu, ditmaal van Wojciech Golla.

62. Braken schiet een voorzet van Verdonk in het zijnet.

58. De tweede helft is tot dusverre minder interessant. NEC domineert wel.

56. Misschien mag de nieuwe aanwinst Steeven Langil nog debuteren.

50. Groeneveld miste al twee keer van elf meter en daarom mag Braken aanleggen. Maar Room stopt zijn te slappe inzet.

49. Mo Rayhi gaat knap door en wordt aangetikt: strafschop voor NEC.

46. De tweede helft gaat beginnen. Als het net zo leuk wordt als voor rust, valt er heel wat te genieten.

45. Maar uit de hoekschop die volgt is het Ted van de Pavert die NEC op 1-2 zet. En dat is ook de ruststand.

44. Groeneveld legt een vrije trap op het hoofd van Braken, maar Room redt prachtig.

42. De grote smaakmaker bij NEC is opnieuw Ferdi Kadioglu.

37. Een prachtige Nijmeegse aanval via Kadioglu en Verdonk komt terecht bij Braken, die met een kopbal Room tot een redding dwingt.

35. Na de zwakke start heeft NEC de wedstrijd nu aardig onder controle.

31. Een prachtige combinatie tussen Ferdi Kadioglu en Arnaut Groeneveld levert net geen doelpunt op. De vleugelspits heeft ook een verleden bij PSV.

30. NEC blijft ook dreigend, Braken is dichtbij na een goede voorzet van Verdonk.

27. Maar aan de andere kant is ook Gudmundsson weer gevaarlijk. Het is wel een aantrekkelijke wedstrijd.

26. Sven Braken is dichtbij de 1-2.

23. Daar is de gelijkmaker van NEC. Een hoekschop van Ferdi Kadioglu wordt binnen gekopt door Guus Joppen: 1-1.

18. Jong PSV tikt NEC helemaal suf en Smits voorkomt de 2-0 van Gudmundsson.

17. Calvin Verdonk heeft het moeilijk als linksback.

13. Ferdi Kadioglu krijgt een vrije kopkans, maar de kleine spelverdeler raakt de bal helemaal verkeerd.

12. Ex-PSV'er Mo Rayhi geeft de bal hard, Sven Braken kan er niks mee.

10. Heel wat spelers met ervaring in het eerste van PSV, zoals Eloy Room, de Nijmeegse doelman die werd overgenomen van Vitesse.

7. NEC is aangeslagen door de vroege achterstand. Jong PSV is veel dreigender.

5. Smits is attent bij een kans van Laursen.

2. Gudmundsson stuurt Smits vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0.

1e minuut. Jong PSV krijgt een strafschop na een onhandige overtreding van Calvin Verdonk op Gudmundsson.

20.00 De wedstrijd staat op het punt van beginnen.

19.56 NEC kan de komende elf dagen geweldige zaken doen. Na Jong PSV volgen MVV thuis en Fortuna Sittard uit, twee ploegen die nu nog boven NEC staan. Bij drie zeges staan de Nijmegenaren in ieder geval bij de eerste twee.

19.54 Mede door blessures is Anass Achahbar nog niet bijster succesvol bij NEC. Ook vanavond is hij reserve.

19.49 Joshua Smits verlaat het veld samen met keeperstrainer Wilfried Brookhuis. Smits is de nummer 1 onder de lat bij NEC.

19.45 De niet bepaalde sfeervolle ambiance in Eindhoven.

19.25 Een doorkijkje naar het veld.

19.15 In het Philips Stadion is het zoeken naar de supporters. Er kunnen 35.000 fans in, maar als er vanavond vijfhonderd zitten, is het al veel.

19.10 Jari Schuurman ontbreekt vanwege een bovenbeenblessure. NEC speelt vanavond met de volgende elf.

Smits; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19.08 Steeven Langil is speelgerechtigd, maar de nieuwe Franse vleugelspits begint nog niet in de basis.