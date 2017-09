Liveblog: NEC heeft zege nodig uit tegen Jong PSV

EINDHOVEN - NEC kent een tegenvallende start van het seizoen. Daarom hebben de Nijmegenaren een overwinning nodig uit tegen Jong PSV.

19.25 Een doorkijkje naar het veld.

19.15 In het Philips Stadion is het zoeken naar de supporters. Er kunnen 35.000 fans in, maar als er vanavond vijfhonderd zitten, is het al veel.

19.10 Jari Schuurman ontbreekt vanwege een bovenbeenblessure. NEC speelt vanavond met de volgende elf.

Smits; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19.08 Steeven Langil is speelgerechtigd, maar de nieuwe Franse vleugelspits begint nog niet in de basis.