Gelderse scholen vieren honderd jaar vrij onderwijs met fietstocht

OENE - Tientallen kinderen van Gelderse basisscholen hebben vandaag vele kilometers per fiets afgelegd langs verschillende schoollocaties in nabijgelegen dorpen om honderd jaar vrijheid van onderwijs te gedenken.

De schoolstrijd die eindigde in 1917. Jan van der Poel van de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek is blij met de steun van de scholen aan deze actie. 'Voor ons is het een vanzelfsprekendheid. Dat willen wij ook graag met elkaar zo houden, daarom is het goed om daarbij stil te staan en dat te gedenken.

14 scholen

Directeur Seth Slagter van de School met den Bijbel uit Oene vind het belangrijk om mee te doen aan de actie. 'Wij doen dat door actief met elkaar te bewegen, maar ook de geschiedenis daarvan onder de aandacht te brengen. We fietsen met 14 scholen van locatie naar locatie omdat het dus honderd jaar geleden is dat er een gelijkstelling is gekomen tussen bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs.'

De dag eindigde bij het provinciehuis in Zwolle waar een "cadeau" wordt aangeboden aan Commissaris van de Koning Ank Bijleveld en een gedeputeerde van de provincie Overijssel.

De Gelderse scholen die meededen aan de actie:

De School met den Bijbel in Oene

De Dom van Maesschool, de Goede Herderschool en de Parel uit Wapenveld

De Meidoorn uit Wezep

De Wegwijzer uit Oosterwolde

School met de Bijbel uit Emst

'Christelijk onderwijs springlevend'

'Het is mooi dat de staat al honderd jaar Christelijk onderwijs financiert. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. In ons dorp is het Christelijk onderwijs springlevend. Je ziet dat ouders ook steeds vaker opzoek zijn naar een school die aandacht besteed aan normen en waarden en daar ook heldere ideeën over heeft'. Aldus Slager

Bij de actie wordt niet alleen stil gestaan bij de vrijheid van onderwijs maar ook bij het ontbreken van die vrijheid in China. De deelnemende scholen zamelen daarom geld in om christelijk onderwijs in dat land mogelijk te maken.