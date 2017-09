Verhuurbedrijf uit Andelst schiet Sint-Maarten te hulp

ANDELST - Twee grote, knal oranje vuilniswagens rollen over de kade op Sint-Maarten. Het Gelderse verhuurbedrijf Cleanmat zorgde er in één weekend voor dat de trucks ingezet kunnen worden op het door orkaan Irma gehavende eiland. 'Er was een grote mate van haast geboden bij deze klus', zegt Martin Roos, hoofd verhuur van het bedrijf uit Andelst.

De haast, dat maakt deze klus bijzonder. Het is een opdracht vanuit het rijk om opruimwerkzaamheden uit te gaan voeren op Sint-Maarten. 'We kregen de opdracht binnen en er was haast geboden. Toen ik de monteurs uitlegde waarvoor het was, waren ze bereid zich in het weekend in te zetten zodat de wagens heel snel op transport konden', legt Roos uit.

Per vliegtuig

We hebben ervoor gezorgd dat de wagens op tijd klaar waren zodat ze naar vliegbasis Eindhoven konden voor het transport. 'De overheid regelde dat traject. Wij hebben ervoor gezorgd dat de wagens technisch helemaal in orde zijn. De twee beste wagens die we konden vinden, hebben we erheen gestuurd. Het zijn weliswaar gebruikte trucks die zijn afgeschreven in West-Europa, maar ze zijn nog prima om op andere plekken van de wereld te functioneren. Op het eiland gaan ze helpen om de rommel op te ruimen, hygiëne is toch een soort eerste levensbehoefte', aldus Roos.

Zie ook: