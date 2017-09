Live verslag: oppositie wil duidelijkheid over hogere kosten Musis Arnhem

ARNHEM - Gerrie Elfrink wacht vanavond mogelijk een zware gemeenteraadsvergadering. De Arnhemse wethouder moet zich verantwoorden vanwege de extra miljoenen die de verbouwing van concertgebouw Musis kostten.

De cultuurwethouder zal vragen krijgen van de PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal. Zij willen weten waarom het project zoveel duurder is geworden dan verwacht. De oppositiepartijen verwijten hem dat hij vaag bleef over de extra kosten, ook al vroegen zij om helderheid.

Asbest en stijgende prijzen

Zowel de renovatie als de nieuwbouw werden uiteindelijk veel duurder dan geraamd. Het budget was twintig miljoen, maar daar kwam zeker drie miljoen euro bij, onder meer door de vondst van asbest, stijgende grondstofprijzen en en onderaannemers die meer kosten maakten.

Dagblad de Gelderlander meldde eerder dat de onverwachte ontdekking van asbest in de oudbouw van Musis zo'n 2,3 miljoen euro kostte. De tegenvaller door prijsstijgingen is minimaal zeven ton en dat bedrag kan nog oplopen naar 1,2 miljoen euro in 2020. Die bedragen moesten volgens de krant geheim blijven.

Verslaggever Marjolein Deurloo volgt het debat:

