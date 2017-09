Deelauto voor Edese wijk Kernhem

EDE - Inwoners van de Edese wijk Kernhem kunnen sinds afgelopen weekend gebruikmaken van een deelauto. De wagen werd zaterdag tijdens Burendag onthuld door wethouder Leon Meijer.

De deelauto kan via een app worden gereserveerd. De organisatie hoopt zo inwoners te stimuleren hun tweede auto weg te doen, of misschien zelfs helemaal geen auto meer te bezitten.



Zo wordt de wijk duurzamer en wordt het parkeerprobleem kleiner. Op den duur moeten er vijf deelauto's beschikbaar worden in de wijk.