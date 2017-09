Echtpaar wint 192.500 euro: 'Het is te gek voor woorden'

NUNSPEET - Stel je voor: Winston Gerschtanowitz staat met een draaiende camera en twee cheques van de Nationale Postcode Loterij voor je deur. Het overkwam een ouder echtpaar in Nunspeet.

Mediapartner RTV Nunspeet

Ad Hartman won 165.000 euro en zijn vrouw 27.500 euro. Het verrassingsmoment was zondagavond live te zien op RTL4 tijdens de spelshow Postcode Loterij Miljoenenjacht.

Helemaal geweldig

Winston verraste de twee in hun woonkamer met het geweldige bedrag van 192.500 euro. 'Het is te gek voor woorden dat je hier opeens bij ons op de bank zit! We spelen al jaren mee met de Postcode Loterij. Vooral voor de goede doelen. Niet te geloven dat wij nu een keer in de prijzen vallen. Het is gewoon helemaal geweldig!', jubelden ze.

Bekijk de reportage van RTV Nunspeet: (tekst gaat verder onder de video)

Kleinkind verwennen

Wat ze met het geld gaan doen? 'We hebben één kleinkind. Dat gaan we lekker verwennen. Wat we verder met dit bedrag gaan doen, daar gaan we rustig over nadenken.'

Overigens zijn Ad en zijn vrouw niet de enige winnaars aan de Astridlaan. Vier andere bewoners winnen bedragen variërend van 27.500 tot 55.000 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee ze meespelen.