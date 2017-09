Cocaïneroof aanleiding moord op carpoolplaats

VAASSEN - De 25-jarige man die in maart dit jaar dood op een carpoolplaats in Vaassen gevonden werd, is volgens het Openbaar Ministerie doodgeschoten door vier mannen toen ze hem van een onbekende hoeveelheid cocaïne beroofden. Dat bleek maandag bij de rechtbank in Zutphen.

Het lichaam van het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 maart door agenten aangetroffen, na een melding over een verdachte situatie op de carpoolplaats. Een 36-jarige man uit Heerde, een 39-jarige Zwollenaar en twee mannen uit Leeuwarden van 22 en 26 jaar werden opgepakt. Zij worden verdacht van moord. Schietpartij om drugs De vier mannen zouden het slachtoffer en een 21-jarige Apeldoorner hebben bedreigd met een vuurwapen en beroofd hebben van cocaïne. Er zou een schietpartij zijn ontstaan, waarbij de 25-jarige man om het leven kwam. Ook zouden ze geschoten hebben op de Apeldoorner, die er zelf van wordt verdacht op de andere verdachten geschoten te hebben. Hij staat terecht voor poging tot doodslag. De zaken zijn maandag nog niet inhoudelijk behandeld. Wanneer dat wel het geval is, is nog onduidelijk. Zie ook: Dode man op parkeerplaats Vaassen; politie gaat uit van misdrijf

