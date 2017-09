Grootste hoogwateroefening in geschiedenis van start

Foto: Pixabay

TIEL - De eerste berichten over een hoge waterstand bij Lobith hebben de deelnemende organisaties aan de oefening 'Deining en Doorbraak' inmiddels bereikt. Het is het begin van de grootste hoogwateroefening die ooit in ons land is gehouden. Vijf waterschappen, vier veiligheidsregio's, het ministerie van Defensie, en Rijkswaterstaat doen mee aan de oefening die deze maandag is begonnen.

Achter de rivierdijken wonen en werken in ons land vier miljoen mensen. Sinds het hoge water in 1995 hebben de rivieren meer ruimte gekregen en zijn dijken verhoogd, waardoor de veiligheidssituatie is verbeterd. De oefening die nog tot en met vrijdag duurt is volgens het waterschap Rivierenland belangrijk om de huidige crisisaanpak in de praktijk te testen. Jelmer Krom van het waterschap Rivierenland over de oefening: Fictieve hoogwatergolf Bewoners langs de rivierdijken merken woensdag het meest van de oefening. Dan staat de inspectie van 1.100 kilometer rivierdijk langs de Rijn op het programma. Ook worden voor andere onderdelen van de oefening helikopters van Defensie ingezet. Vrijdag worden de deelnemers aan de crisisoefening geconfronteerd met een fictieve hoogwatergolf. Het waterschap Rivierenland benadrukt dat het alleen om een fictieve golf gaat en dat er dus in werkelijkheid geen gevaar is. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl