Gevolgen brand palingrokerij Harderwijk enorm

HARDERWIJK - De gevolgen van de brand in de palingrokerij en viswinkel Dries van den Berg in Harderwijk zijn enorm. Dat zegt de eigenaar van het pand.

De brand brak zondagmiddag uit in de zaak aan de Burgemeester de Meesterstraat. De boosdoener was een zogeheten datalogger waarin kortsluiting ontstond.

Tekst loopt door onder de foto.

Foto: @jfrens via Twitter

Veel rook

Tijdens de brand ging de isolatie in het plafond smeulen, dat had veel rookontwikkeling tot gevolg. Buiten was weinig van de vlammen zichtbaar. De brandweer was met meerdere eenheden en een hoogwerker ter plaatse.

Hoe groot de schade is, moet nog worden uitgezocht. Deze maandagochtend inspecteert de verzekeringsmaatschappij de zaak. Voorlopig blijven de viswinkel en palingrokerij dicht.

Foto: @jfrens via Twitter