Pluimveehouders en dierenartsen hebben forse kritiek op communicatie NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voert controles uit bij boeren die kampen met fipronil in de stal. Het gaat om pluimveehouders die een bloedluisbehandeling hebben laten uitvoeren door het Barneveldse bedrijf Chickfriend. De eigenaren van bedrijf Chickfriend zitten nog steeds vast. Woensdag wordt duidelijk of ze vast blijven zitten of (voorlopig) vrijkomen.

De documenten zijn afkomstig van een boer die anoniem wil blijven. De pluimveehouder springt half september een gat in de lucht van vreugde: de NVWA laat telefonisch weten dat zijn stal wordt vrijgegeven. 'Eindelijk weer inkomsten, brood op de plank, de eieren kunnen de markt op.' Niet veel later volgt een mail waarin de NVWA bevestigt: 'Hierbij hef ik het verbod op'.

Vervolgens komt er een nieuwe mail: 'De opheffing van het afvoerverbod houdt niet direct in dat u eieren mag afvoeren en in de handel mag brengen.'

Brief op de mat

Het wordt onduidelijker als er na de tweede mail een brief verschijnt waarin de boer weer leest dat de eieren toch de markt op mogen. In deze brief van de NVWA staat: '...hef ik het afvoerverbod op. Dit betekent dat u de eieren weer van uw bedrijf mag afvoeren in de handel en buiten Nederland mag brengen.'

De boer baalt en weet niet of zijn eieren nu wel of niet voldoen, terwijl de laboratoriumtesten goed zijn. De eieren worden desondanks ook geweigerd door de eierhandelaar. Meerdere pluimveehouders bevestigen dat hun goedgekeurde eieren soms door eierhandelaren worden geweigerd.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Controle bij plaatsen testkippen

Naast de tegenstrijdige mails zijn er ook andere voorbeelden van onduidelijke communicatie.

Zo vindt pluimveehouder Edwin van Remmen uit Varsselder dat de NVWA niet duidelijk is over het plaatsen van testkippen in een schoongemaakte stal. 'Ik weet niet bij het plaatsen van de testkippen of er nu een dierenarts een controle moet uitvoeren of niet. De NVWA weet het niet,' vertelt de boer. De verantwoordelijk dierenarts zegt dat ook hij daar geen duidelijkheid over krijgt van de NVWA.

Crisisnummer

Ook wordt er geklaagd over de slechte bereikbaarheid van de NVWA. Dierenartsen zeggen dat de autoriteit soms geen antwoorden kan geven op prangende vragen. Pluimveepraktijk De Achterhoek: 'Stelselmatig horen we: we weten het niet, dat moeten we even navragen.' Dierenarts Peter Wijnen van de praktijk vindt dat er een crisisnummer moet komen waarop de NVWA altijd bereikbaar is.

De NVWA wil niet reageren en heeft een interview met Omroep Gelderland afgezegd.