Live verslag OGC Nice - Vitesse op Radio Gelderland

ARNHEM - Vitesse maakt zich vanaf vandaag op voor de kraker in Frankrijk tegen Nice. Omroep Gelderland is er bij met een integraal verslag op de radio en een uitgebreid liveblog.

Komende donderdag is het zover: Vitesse kruist aan de Cote d' Azur de degens met de ploeg die in de voorronde van de Europa League Ajax uitschakelde. Ook Vitesse won zondag in de competitie van Ajax (1-2) en lijkt dus klaar voor de belangrijke tweede wedstrijd in de groepsfase.

Omroep Gelderland doet net als vorige week tegen Lazio Roma live verslag van het duel in Zuid-Frankrijk. De extra uitzending begint om 19.00 uur. Het commentaar vanuit Nice wordt verzorgd door Sander Maassen van den Brink en Richard van der Made.

Ook kunt u via de site gld.nl en de Omroep Gelderland App op de wedstrijddag een uitgebreid liveblog volgen met het laatste nieuws, actuele filmpjes en fraaie foto's. Daarnaast zijn we ook aanwezig bij de laatste training in Nice met daaraan gekoppeld de persconferentie van trainer Henk Fraser en aanvoerder Guram Kashia.