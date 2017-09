Overheid spendeert miljoenen om tol te kunnen heffen

ZEVENAAR - Het opzetten van een organisatie om tol te gaan heffen op de verlengde A15, de snelweg tussen Bemmel en Zevenaar, gaat 18 miljoen euro kosten. De tol is bedoeld om de kosten die gemaakt worden voor de weg weer terug te verdienen.

Het systeem wordt in de komende vier jaar opgezet. Dat schrijft de Gelderlander. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldt de kosten in de begroting die met Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Kentekens worden gescand

Met het systeem wordt uitgegaan van elektronische tolheffing; er hoeft dus niet gestopt te worden. De kentekens moeten straks worden gescand bij de brug over het Pannerdensch Kanaal.

In Gelderland zijn de verwachte totale kosten nu geraamd op 307 miljoen. Alle kosten voor het implementeren en uitvoeren van tolheffing en de aanleg van de weg moeten via de tol worden terugverdiend.