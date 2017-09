Opnieuw auto's in brand gestoken in Culemborg

Foto: Bart Meesters

CULEMBORG - In Culemborg zijn opnieuw auto's in brand gestoken. In de nacht van zondag op maandag was het raak aan de Dalkruid.

Twee auto's die naast elkaar geparkeerd waren, stonden rond 2.00 uur in brand. Buurtbewoners hebben het vuur met brandblussers en een tuinslang geblust. De brandweer die snel ter plaatse was, heeft daarna een controle uitgevoerd. Voor zover bekend waren beide auto's aan de voor- en achterkant in brand gestoken. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde voertuigen afgesleept voor onderzoek. Culemborg wordt al meer dan een jaar geteisterd door autobranden. Ruim 50 voertuigen gingen daarbij in vlammen op. Vorige maand werd in één nacht op vier plekken brand gesticht. Zeker negen voertuigen raakten daarbij zwaar beschadigd. Zie ook: Psycholoog: pyromaan Culemborg zoekt aandacht

Negen autobranden in één nacht in Culemborg