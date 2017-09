Wachten op stroom: aggregaat brengt redding

WEHL - Iedereen in Wehl heeft weer stroom. Dat meldt netwerkbeheerder Liander.

Rond 20:45 uur kwamen 39 huishoudens zonder stroom te zitten. Het lukte Liander niet om al die huizen zondagavond weer op het netwerk aan te sluiten. Een aggregaat moest ervoor zorgen dat de laatste 19 huizen ook weer stroom kregen.

Noodstroom

Liander heeft nog niet kunnen achterhalen wat de oorzaak van de stroomstoring is. Een woordvoerder meldt dat er waarschijnlijk iets van een breuk onder de grond zit. Er is geen sprake van graafschade. De komende dagen moet dan duidelijk worden wat er precies aan de hand is.