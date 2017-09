Bruns wil nu met Vitesse knallen tegen Nice

AMSTERDAM-ZUIDOOST - De zege op Ajax was broodnodig voor Vitesse na de afgang in de beker.

"We hebben erover gepraat en hebben meer dan terecht op onze kloten gekregen. Wel lekker dat je een K.U.T.-week zo afsluit. We mogen trots zijn op onszelf dat we het toch een beetje recht hebben gezet. We hebben voor rust weinig tot geen kansen weggegeven. Alleen jammer dat we nog een doelpunt tegen kregen. We hadden het goed staan. We hebben geen ruimte weggegeven op het middenveld, vooral in de omschakeling en in balbezit hadden we het goed staan."

Donderdag wacht alweer de volgende grote wedstrijd, voor de Europa League uit tegen Nice. "We gaan ons opladen deze week en de beelden kijken. Tegen Lazio was het goed en hebben we laten zien dat we het kunnen op dat niveau, alleen hebben we onszelf niet beloond. Maar donderdag willen we gaan knallen."