GROESBEEK - Bij motorwedstrijden in Groesbeek zijn zondagmiddag twee crossmotoren gestolen van de Fin René Rannikko.

Dat meldt Arjan Brouwer uit Putten over zijn teamlid op Facebook. Brouwer schrijft op zijn pagina dat er een beloning van 2500 euro is als de motoren worden terugbezorgd of als de daders gepakt worden.

Volgens Brouwer gaat het om twee groene Kawasaki crossmotoren. Ze dragen beide het nummer 15.