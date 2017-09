Vitesse-trainer Fraser kan bekerdrama niet vergeten ondanks succes tegen Ajax

AMSTERDAM-ZUIDOOST - Ondanks de overwinning op Ajax begon Vitesse-trainer Henk Fraser toch direct weer over het bekerdrama tegen Swift van afgelopen woensdag.

"Dat blijft meer dan een domper en dat valt eigenlijk niet recht te zetten. Maar achteraf gezien moet ik de ploeg dan toch een compliment maken, want we zaten zover in de put en hebben de club tekort gedaan."

"We speelden in een goede organisatie en met name de eerste helft hebben we goed gevoetbald. Na rust kregen we wat probleempjes. mede omdat Serero wegvalt. Toen kwamen we weer onder druk van Ajax. We hadden ook een grotere uitslag neer kunnen zetten, maar haalden te weinig uit de omschakeling. Ik ben hier heel gelukkig mee na deze pijnlijke week."