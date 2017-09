Oude games gaan voor 200 euro van de hand in Apeldoorn

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De Atari 2600, de MSX, de Nes of de Super Nes...voor sommigen is het jeugdsentiment of nostalgie, maar voor veel bezoekers van de Retro Spelcomputer Beurs in Apeldoorn is het nog altijd een serieuze tijdsbesteding.

De oude spelcomputers zijn nog steeds populair, en de interesse lijkt alleen maar toe te nemen. Dat merkt ook organisator Johan Groenewold, die ook de drijvende kracht is achter het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle. 'Ik denk dat het te maken heeft met nostalgie. De dingen van vroeger waren altijd leuker, zeggen ze. En in sommige gevallen is dat ook gewoon zo.' (tekst gaat door na onder de video) Cartridge erin en gaan De beurs in Apeldoorn trekt zo'n 400 bezoekers. Ze leggen tot wel 200 euro neer voor een computerspel van 20, soms 30 jaar oud. De games van vroeger zijn dan wel simpeler dan de spellen die nu op de markt komen, maar je kan er meer plezier aan beleven. 'Mijn zoontje kiest voor de Nintendo 64', zegt een bezoeker. 'Waarom? Cartridge erin en gaan! Simpele menu's en een hoge funfactor.' Een andere bezoeker: 'Ik heb thuis een paar MSX-computers. Zelfs de oude MSX van mijn vader heb ik nog. Ik zorg wel goed voor ze, maar ze doen het nog steeds. En hoe simpel ook, het blijft leuk om die spellen te spelen.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl