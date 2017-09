Sterrentegel voor winnaar Bloemencorso

De groep Teeuws won met haar wagen 'Licht transport'. De reusachtige Chinees die een kar trok, viel het meest in de smaak bij de jury.

De wagen van Teeuws (tekst gaat verder onder de video):

Corso After Party

Zaterdag wordt de tegel uitgereikt tijdens de Corso After Party. Deze officiële afsluiting van het corsoseizoen is niet alleen een feest voor alle wagenbouwers, maar ook voor de vrijwilligers die hebben geholpen met bloemen plukken, 'kontjes kniepen', plakken of zich op een andere manier hebben ingezet voor het corso.

De Corso After Party wordt gehouden in een tent op het Marktplein. 'Het feest begint om 20.00 uur en om 21.00 uur gaan we allemaal naar buiten om een erehaag te vormen voor corsogroep Teeuws. Zij lopen vanaf de kerk naar de tent. Dat is elk jaar weer een heel indrukwekkend moment, vol respect en waardering', zegt voorzitter Herman ter Haar van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde.

Na een kort woordje wordt de plaquette onthuld en overhandigd aan corsogroep Teeuws. 'Ook wordt een ‘cap’ uitgereikt aan een vrijwilliger die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor ons corso. Daarna kan het feest dan echt van start. De Corso After Party is een geweldig feest waarbij steeds meer corsogroepen zich laten zien', voegt de voorzitter daaraan toe.