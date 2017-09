Speler ernstig gewond, verdachte aangehouden voor poging tot doodslag

CULEMBORG - Bij een voetbalwedstrijd in Culemborg is een speler van de bezoekende ploeg uit Utrecht ernstig gewond geraakt. De politie vermoedt dat twee spelers van dezélfde ploeg met elkaar slaags raakten. Een verdachte is aangehouden.

Het incident vond plaats op zondag op het terrein van voetbalclub Vriendenschaar in Culemborg. De politie kreeg een oproep vanwege een onwelwording en grimmige sfeer bij een voetbalwedstrijd. De politie vermoedt dat een schermutseling heeft plaatsgevonden tussen twee spelers van Nieuw Utrecht, de bezoekende partij. Eén van hen raakte ernstig gewond. Het slachtoffer, een 25-jarige inwoner van Utrecht, is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens naar het UMC Utrecht overgebracht. Zondagavond heeft de politie een inwoner van Utrecht aangehouden op verdenking van poging tot doodslag of zware mishandeling. Toestand zorgwekkend Tegenover RTV Utrecht reageert voorzitter Efrail Eftak van de Utrechtse club over toestand van de speler die gewond raakte: 'Zijn toestand was kritiek maar gelukkig is het nu wat stabieler. Hij ligt niet op de intensive care, maar op een gewone kamer. In het begin was het wel erg omdat hij zijn tong had ingeslikt volgens mij'. Kopstoot Op de eigen site doet Vriendenschaar verslag van wat er vermoedelijk gebeurde: 'Ons tweede elftal stond al met 6-0 voor tegen Nieuw Utrecht 2, toen twee spelers van Nieuw Utrecht het met elkaar aan de stok kregen. Naar verluidt gaf de ene speler de ander een kopstoot. Hierop zakte de ontvanger van de kopstoot meteen in elkaar. Consternatie. Binnen de kortst mogelijke tijd arriveerden ambulance en politie. De in elkaar gezakte speler van Nieuw Utrecht werd ijlings naar het ziekenhuis afgevoerd.' Voorzitter Atak van Nieuw Utrecht zegt tegen RTV Utrecht de speler die de kopstoot uitdeelde amper te kennen: 'Hij was pas twee weken geleden lid geworden bij ons. Hij kwam van Woerden af, omdat zij met de zondag gestopt zijn'. Na het incident werd ook de onderlinge wedstrijd tussen de twee eerste elftallen van beide clubs zondagmiddag afgelast.