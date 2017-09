Vitesse-aanvaller Rashica beseft dat zijn transferwaarde toeneemt

AMSTERDAM-ZUIDOOST - De gevaarlijkste aanvaller op het veld bij Ajax-Vitesse speelde niet voor de thuisclub, maar in het geel-zwart. Vleugelspits Milot Rashica was ongrijpbaar.

Hij bekroonde dat met de 0-2. 'Tim Matavz gaf mij een diepe bal, zoals ik dat graag heb. En toen was het makkelijk voor mij om het af te maken.'

'En we hadden dit nodig na deze moeilijke week met die laatste wedstrijd. We toonden vandaag de juiste energie en mentaliteit. Het is een grote overwinning. Na rust was het iets minder, maar we zijn hier heel blij mee. Het gaat goed, maar het is een zware periode met meerdere wedstrijden per week. En dan donderdag Nice voor de Europa League. Een grote wedstrijd, we gaan ons best doen.'

Rashica stond al in de belangstelling van meerdere clubs en met dit soort optreden neemt die interesse alleen maar toe. 'Ja, dat is een goede motivatie voor mij als clubs mij willen. Maar ik ben nu gefocust op hier. Ik wil het team helpen om onze doelen te bereiken. En we zien wel wat er gebeurt als de transfermarkt open gaat.'