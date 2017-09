Koemans wint toernooi ondanks blessure

ULFT - Bokser Stanley Koemans heeft met een blessure aan zijn hand het toernooi van Chemnitz in Duitsland gewonnen. De Zelhemmer heeft een gescheurde band in zijn rechterhand en moet daarvoor woensdag onder het mes.

'Het was een super toernooi', vertelt hij daags na de overwinning: 'Ik had donderdagavond de eerste wedstrijd gebokst tegen een jongen die in het team van Chemnitz zelf zit. Die heb ik gewoon goed uit gebokst.'

Koemans sloeg zelfs zo hard, dat zijn tegenstander de volgende dag niet boksen kon. In de halve finale had Koemans een ronde moeite met zijn tegenstander, maar in ronde twee en drie wist hij toch het verschil te maken. De finale hoefde Koemans niet eens uit te boksen: 'Die werd in ronde twee gestopt door de scheidsrechter omdat het verschil gewoon te groot was tussen mij en mijn tegenstander.'

Op weg naar de Olympische Spelen

Koemans heeft als doel de Olympische Spelen in Tokio in 2020 en ligt daarvoor goed op schema. 'Nu ik hier goud gewonnen heb en vooral op deze manier, laat ik echt zien dat ik goed op schema lig richting m’n doel.'

Toch zal Koemans voorlopig even niet boksen, want hij wordt woensdag geopereerd. 'Ik moet eerst herstellen van een blessure aan mijn rechterhand. Er is een bandje gescheurd boven op mijn hand en wanneer ik een scherp accent zet mijn sterke hand, met mijn stoothand, dan speelt dat weer op. Dan is het gewoon even een keer goed op de tanden bijten, maar ja dat hoort erbij vind ik.'

