IJsselkade bij Doesburg afgeladen vol tijdens Kadedagen

De Doesburgse Kadedagen werden voor de tweede keer georganiseerd. Na de zaterdag waren al dertigduizend bezoekers over de kade gelopen, op zondag was het zeker zo druk. 'De variëteit van de markt maakt het leuk en we hebben gigantisch geluk met het weer', zegt Rob Fortanier van de organisatie.

Het gevarieerde aanbod strekte zich uit over vijfhonderd meter van de IJsselkade. Van de onvermijdelijke foodtrucks tot een demonstratie van de Midwinterhoorngroep Doesburg. 'We mogen in deze tijd niet blazen. We blazen van de eerste zondag van de advent, maar dan hebben we wel hoorns nodig en die zijn we hier aan het maken.', zo verklaart één van de leden hun aanwezigheid.

De organisatie is tevreden met de opkomst, maar gaat toch het programma nog eens kritisch doorlichten voor volgend jaar: 'Volgend jaar gaan we uitbreiden naar een avondprogramma. Dat gaat in ieder geval veranderen.'