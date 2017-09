Hond Zilla gezond thuis na vluchtpoging uit dierenambulance

ARNHEM - Hond Zilla is weer veilig thuis bij zijn baasjes. De hond was sinds vrijdag verdwenen.

Zilla verdween vrijdag toen hij door de dierenambulance werd opgehaald voor onderzoek. De hond schoot uit de riem en liep weg. Sindsdien werd door de eigenaren naar het dier gezocht. Die deden een oproep om hem niet te benaderen, omdat hij zo schuchter is, hij loopt dan juist wegloopt.

Deken in vier delen

Een aantal andere honden kwamen er zondag aan te pas om Zilla op te sporen. Zijn deken werd in stukken gesneden omdat de geur de honden op het spoor van hun soortgenoot kon zetten. Dat lukte. Voorzichtig werd de schuwe hond naar huis gedreven. Daar trof zijn bazin hem zondagmiddag rond 15.00 uur voor de deur aan: 'Hij is wel erg moe. Maar hij is gezond en niet gewond. We laten hem nu wat drinken en straks voorzichtig wat eten, zodat hij niet over gaat geven.'

