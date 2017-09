Grote vechtpartij op braderie: drie aanhoudingen

GELDERMALSEN - De politie heeft zaterdag drie mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Ze waren, samen met dertig anderen, betrokken bij een vechtpartij tijdens een braderie in Geldermalsen. Een beveiliger die de boel wilde sussen werd mishandeld.

De beveiliger probeerde de vechtende mensen uit elkaar te halen en werd toen zelf toegetakeld. Hij kwam op de grond terecht, de groep bleef schoppen en slaan. Een collega van de beveiliger die wilde helpen, werd ook mishandeld.

Politiehond ingezet

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist direct een 55-jarige man en 37-jarige vrouw uit Geldermalsen aan te houden. Even later kwam daar ook een 28-jarige inwoner van Tiel bij. De vechtersbaas was agressief en verzette zich hevig tijdens zijn aanhouding. Toen de 28-jarige een agent mishandelde werd de politiehond ingezet.

Meer aanhoudingen denkbaar

De beveiliger is ter plekke verzorgd en heeft aangifte gedaan. De agent kwam er ook niet zonder kleerscheuren vanaf en doet ook aangifte. De politie onderzoekt de zaak en sluit meer aanhoudingen niet uit.