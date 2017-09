Al veertig jaar met ouderen op stap

ZUTPHEN - De Stichting Bus in Zutphen bestaat deze maand precies veertig jaar. Vijf dagen per week kunnen ouderen met de bus mee, op weg naar een leuk uitje.

Het gaat om mensen die in en rond Zutphen in verzorgingshuizen verblijven. Een vrijwilliger rijdt ze dan naar leuke plekjes in de buurt.

Ritjes om de hoek

Vroeger gingen de tripjes naar bestemmingen als Artis of de Rotterdamse havens, maar tegenwoordig blijft het busje dichter bij huis. Omdat ouderen langer thuis blijven wonen, zijn ze meer hulpbehoevend als ze naar een instelling gaan. Verre tripjes zitten er daarom niet in. Voorbeelden van uitstapjes die worden gemaakt zijn naar de Posbank, naar een boerderij of een bloementuin.

Verschillende instellingen maken gebruik van de bus. De kosten zijn 1,15 euro per kilometer, hiervan worden de brandstof en het onderhoud betaald. In totaal zijn er twaalf chauffeurs.

In totaal wordt per jaar zo'n 20.000 kilometer afgelegd.