GROESBEEK - Keeperstrainer Twan Centen van Achilles'29 is overleden. Dat meldt de Groesbeekse club op de website.

Centen begon in juli aan zijn vijftiende seizoen bij Achilles. 'Het is niet te bevatten dat Twan nooit meer op de Heikant zal komen', schrijft de club. 'We zijn geschokt en verdrietig om de leegte die hij bij ons achterlaat.'

Centen was 53 jaar oud.