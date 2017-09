'Smile van oor tot oor' bij Truckrun

De truckchauffeurs kwamen vrijwillig van heinde en verre om de deelnemers een mooie dag te bezorgen. 'Het was dit jaar echt heel druk. We hadden vijftien deelnemers meer dan normaal, dat komt onder andere door veel extra mensen van De Vlinderboom in Bemmel, een school voor speciaal onderwijs', aldus Brenda.

Vanzelf truckfanaat

De lange rij vrachtwagens ging toeterend door de gemeente Lingewaard en Overbetuwe. De route ging door Gendt, Huissen, Angeren, Elst, Oosterhout en Haalderen. Bij een aantal rotondes stonden files omdat eerst de 135 vrachtwagens moesten passeren.

'De deelnemers leven hier echt naartoe. Af en toe vinden ze het nog een beetje spannend, maar ze worden vanzelf truckfanaat.'

Jubileum op komst

Volgend jaar staat een jubileumeditie op het programma, dan wordt de run voor de vijftiende keer georganiseerd.