Liveblog: Kashia kopt Vitesse op voorsprong uit tegen Ajax

AMSTERDAM-ZUIDOOST - Na de bekerblamage tegen de amateurs van AVV Swift moet Vitesse opnieuw naar Amsterdam. Tegen Ajax gaat de ploeg op zoek naar sportieve revanche. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-1

37. Pasveer pakt een schot van Kluivert.

35. Door de wissel speelt Ajax nu noodgedwongen heel offensief. Daar zal Vitesse op moeten anticiperen, maar er komt ook meer ruimte voor de aanvallers.

32. Even een kleine drinkpauze voor Vitesse, terwijl Ajax nu al Dolberg gaat brengen. Verdediger De Ligt moet er geblesseerd af.

29. Ajax bakt er weinig van en het publiek gaat behoorlijk tekeer.

21. Milot Rashica krijgt een vrije trap mee. En daaruit scoort Guram Kashia met het hoofd: 0-1

19. Er gebeurt nauwelijks iets interessants. Vitesse heeft het allemaal aardig onder controle, maar komt er zelf niet echt uit.

15. Hoe zou Lassana Faye zich houden nu hij onverwachts in de basis moet beginnen?

9. Een vrije trap van Ziech wordt overgekopt door Veltman.

7. Voor het eerst wat druk van Vitesse.

5e minuut: De beginfase is aftasten van beide kanten.

14.30 De wedstrijd staat op punt van beginnen.

14.25 Alexander Büttner blijkt niet te kunnen spelen. Hij wordt vervangen door Lassana Faye, die vorig seizoen tegen Ajax ook moest spelen, toen thuis (0-1).

14.22 Het gras wordt nog even geprepareerd.

14.15 Een klein applausje van de Ajax-fans voor hun voormalige speler Thulani Serero.

14.10 Remco Pasveer moet proberen om de nul te houden. Dat lukte hem tegen Swift ook, maar ditmaal volgen er geen strafschoppen.

14.00 Vitesse is begonnen aan de warming up in de Arena

13.40 Bij Vitesse hebben twee spelers een Ajax-verleden: Thulani Serero, die afgelopen zomer overkwam van de Amsterdamse club, en Alexander Büttner (foto), die in de jeugd van Ajax speelde.

13.36 Met deze bus is Vitesse in Amsterdam aangekomen. Het woord Bekerwinnaar staat er niet meer op.

13.33 Bij Ajax twee Gelderlanders in de basis: Spits Klaas-Jan Huntelaar uit Hummelo (foto) en middenvelder Donny van de Beek uit Nijkerkerveen.

13.30 Vitesse is dit seizoen uit nog ongeslagen in de competitie. Tot dusverre werden beide uitwedstrijden gewonnen.

13.25 Vitesse won minder dan hier twee jaar geleden met 4-0 voor de beker. De laatste confrontatie in de Arena was ruim een jaar geleden, toen won Ajax met 1-0.

Bij Vitesse keert Thulani Serero terug in de basis. Dat gaat ten koste van Michael van der Werff.

Pasveer, Dabo, Miazga, Kashia, Büttner, Serero, Bruns, Foor, Rashica, Matavz, Linssen