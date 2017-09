Knappe zege Vitesse uit tegen Ajax

AMSTERDAM-ZUIDOOST - Na de bekerblamage tegen de amateurs van AVV Swift heeft Vitesse nu wel gewonnen in Amsterdam. Ajax werd in de Arena met 2-1 verslagen. De Arnhemmers maakten voor rust het verschil.

93. Het is gedaan. Vitesse pakt Ajax in de Arena, vooral verdiend op basis van de eerste helft.

92. Castaignos pakt nog geel na een overtreding op Dijks.

91. Ajax wil er snel uit, maar Dolberg maakt hands. Dat komt Vitesse goed uit.

90. Vitesse onder druk, nu nog de drie minuten extra tijd overleven.

88. Huntelaar vindt dat hij wordt vastgehouden, maar de Achterhoekse spits krijgt geen strafschop.

87. Vitesse komt er helemaal niet meer uit en vraagt zo om problemen. Matavz en Castaignos komen niet in het spel voor en de rest moet alleen maar verdedigen in deze fase.

83. En dan toch de 1-2 van Ajax via Viergever na laks ingrijpen van Vitesse bij een hoekschop.

82. De gevaarlijkste aanvaller op het veld, Milot Rashica, wordt vervangen door Maikel van der Werff.

81. Hij maakte niet alleen de openingstreffers, maar Guram Kashia staat defensief ook als een huis.

80. En ook Thomas Bruns krijgt geel, eveneens wegens vasthouden.

79. Een gele kaart voor Lassana Faye wegens vasthouden.

77. Younes komt gevaarlijk door, maar kan niet lekker bij de bal.

75. Bij Ajax lukt er bijna niks. Het offensief is alweer geluwd. Vitesse blijft zo moeiteloos op de been.

74. Het uitvak van Vitesse geniet als enige in de Arena.

70. Thomas Bruns speelt heel nuttig op het middenveld van Vitesse.

67. De laatste wissel al bij Ajax: Cerny voor Kluivert.

65. Vitesse komt goed weg als Huntelaar de paal raakt.

63. Vitesse wisselt opnieuw: Linssen gaat naar de kant, Luc Castaignos is zijn vervanger.

60. Vitesse zakt wel erg ver in deze fase en gokt puur op de counter. Maar met Rashica, Matavz en Linssen is dat altijd gevaarlijk.

58. Thulani Serero gaat erbij zitten en kan niet verder. Hij wordt vervangen door Mukhtar Ali. Serero werd de laatste weken node gemist op het middenveld.

54. Ajax speelt nu met veel meer flair dan voor rust. Het kan nog een drukke middag worden voor Remko Pasveer.

51. Ajax dringt nu serieus aan. Een verraderlijke schuiver van Ziyech gaat maar net naast.

49. De beste kans van Ajax, maar Pasveer redt uitstekend op de inzet van Dolberg.

47. Navarone Foor bedient Tim Matavz, maar die komt net niet tot afronden.

46. Bij Ajax nog een invaller. Ex-NEC'er Lasse Schöne maakt zijn opwachting als vervanger van Donnu van de Beek.

45+5. Pasveer moest nog gestrekt na een uithaal van De Jong, maar de ruststand is 0-2.

45+3. En daar profiteert Vitesse optimaal van de geboden ruimte. Tim Matavz lanceert Milot Rashica, die kapt naar binnen en schiet met links raak: 0-2

45+2. "We willen Ajax zien", zingt het publiek in de Arena.

45. Bryan Linssen als een soort Zorro. Er komt mede door zijn blessurebehandeling vijf minuten extra tijd bij.

44. Ajax is ongelooflijks slordig, Vitesse blijft zo moeiteloos overeind.

42. Vitesse kan counteren, maar Rashica geeft een veel te harde bal breed op Linssen.

41. Van de Beek schiet hard voorlangs.

40. Het spel ligt alweer stil, omdat Bryan Linssen last heeft van zijn neus.

37. Pasveer pakt een schot van Kluivert.

35. Door de wissel speelt Ajax nu noodgedwongen heel offensief. Daar zal Vitesse op moeten anticiperen, maar er komt ook meer ruimte voor de aanvallers.

32. Even een kleine drinkpauze voor Vitesse, terwijl Ajax nu al Dolberg gaat brengen. Verdediger De Ligt moet er geblesseerd af.

29. Ajax bakt er weinig van en het publiek gaat behoorlijk tekeer.

21. Milot Rashica krijgt een vrije trap mee. En daaruit scoort Guram Kashia met het hoofd: 0-1

19. Er gebeurt nauwelijks iets interessants. Vitesse heeft het allemaal aardig onder controle, maar komt er zelf niet echt uit.

15. Hoe zou Lassana Faye zich houden nu hij onverwachts in de basis moet beginnen?

9. Een vrije trap van Ziech wordt overgekopt door Veltman.

7. Voor het eerst wat druk van Vitesse.

5e minuut: De beginfase is aftasten van beide kanten.

14.30 De wedstrijd staat op punt van beginnen.

14.25 Alexander Büttner blijkt niet te kunnen spelen. Hij wordt vervangen door Lassana Faye, die vorig seizoen tegen Ajax ook moest spelen, toen thuis (0-1).

14.22 Het gras wordt nog even geprepareerd.

14.15 Een klein applausje van de Ajax-fans voor hun voormalige speler Thulani Serero.

14.10 Remko Pasveer moet proberen om de nul te houden. Dat lukte hem tegen Swift ook, maar ditmaal volgen er geen strafschoppen.

14.00 Vitesse is begonnen aan de warming up in de Arena

13.40 Bij Vitesse hebben twee spelers een Ajax-verleden: Thulani Serero, die afgelopen zomer overkwam van de Amsterdamse club, en Alexander Büttner (foto), die in de jeugd van Ajax speelde.

13.36 Met deze bus is Vitesse in Amsterdam aangekomen. Het woord Bekerwinnaar staat er niet meer op.

13.33 Bij Ajax twee Gelderlanders in de basis: Spits Klaas-Jan Huntelaar uit Hummelo (foto) en middenvelder Donny van de Beek uit Nijkerkerveen.

13.30 Vitesse is dit seizoen uit nog ongeslagen in de competitie. Tot dusverre werden beide uitwedstrijden gewonnen.

13.25 Vitesse won minder dan hier twee jaar geleden met 4-0 voor de beker. De laatste confrontatie in de Arena was ruim een jaar geleden, toen won Ajax met 1-0.

Bij Vitesse keert Thulani Serero terug in de basis. Dat gaat ten koste van Michael van der Werff.

Pasveer, Dabo, Miazga, Kashia, Büttner, Serero, Bruns, Foor, Rashica, Matavz, Linssen