'Kat-en-muisspel tussen politie en motorrijders'

Er stond een meeting gepland in Veenendaal maar daar waren de rijders niet welkom. De groep wilde vervolgens bij het Gelredome samenkomen maar was ook daar niet welkom. 'Daar is een vergunning voor nodig en die wilde ze niet aanvragen', zegt een woordvoerder van de gemeente.

De groep kwam toch naar Arnhem en verzamelde zich onder andere bij het GelreDome. De politie stuurt de inmiddels opgesplitste groepjes weg en volgt ze. 'We monitoren de situatie om te kijken of er geen gevaarlijke situaties ontstaan', aldus Marie-Jose Verkade van de politie.

Inmiddels staat er een groep van 250 motorrijders bij de McDonalds' in Duiven.

Foto: Omroep Gelderland

Tourrijders

Het zou gaan om tourrijders en niet om bekende motorclubs.