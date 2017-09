Atlete Jip Vastenburg richt zich op marathon

DOORWERTH - Ze behoort tot de Europese top op de tien kilometer, maar Jip Vastenburg staat voor een transformatie als atlete.

De 23-jarige inwoonster van Doorwerth koestert al lang een ambitie. 'Mijn grote droom ligt bij de marathon. Ik werk de komende drie jaar richting Tokio en zal zeker vaker de lange afstanden op de weg opzoeken."

Vastenburg geeft de baan nog niet volledig op. 'Ik heb nog wel een doel in 2018 op de tien kilometer op het EK baan in Berlijn. Maar verder zal ik niet veel meer op de baan lopen. Ik wil in 2019 in het najaar mijn eerste marathon lopen en me dan plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.'

'De sfeer op de weg is heel erg mooi. Dat is zo onbeschrijflijk, je blijft tikken en je blijft maar gaan. Het wordt zwaar in je benen en je moet maar doorgaan.'