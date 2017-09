NEC met Kadioglu uit tegen Jong PSV

NIJMEGEN - Het lijkt erop dat Ferdi Kadioglu gewoon kan spelen maandag uit tegen Jong PSV.

Het supertalent ontbrak vrijdag nog op de training wegens knieklachten. Kadioglu was dinsdag de beste man aan Nijmeegse zijde in de bekerwedstrijd tegen Emmen als centrale middenvelder. Daarvoor was hij maar één keer basisspeler, uit tegen FC Den Bosch als rechtsbuiten.

De enige afwezige is Jari Schuurman, die problemen heeft met zijn bovenbeen. Joshua Smits en Guus Joppen keren terug in de basis ten koste van Joris Delle en Michael Heinloth.

NEC heeft ook de beschikking over Steeven Langil. De Franse aanvaller is speelgerechtigd verklaard door de KNVB. Langil werd vrijdag vastgelegd voor de rest van dit seizoen.

Opstelling: Smits; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.