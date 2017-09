Iris Hond: Leonard Cohen vond het een eer dat ik Hallelujah coverde

ARNHEM - Iris Hond treedt komende maand op in Gelderland. De in Harderwijk opgegroeide pianiste was zondag te gast bij Radio Gelderland.

In het programma Zin in Zondag sprak ze met Daan Hartgers onder meer over haar inspiratiebron Leonard Cohen. De legendarische singer-songwriter overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Hond kende Cohen goed. Ze leerde hem kennen door haar producer Patrick Leonard. Tijdens haar tournee zingt ze Cohens meest gecoverde liedje Hallelujah. 'Een prachtig nummer', vindt Hond. Cohen vond het lastig dat juist dit liedje veel werd gecoverd, weet Hond. 'Hij vond het zelf niet zijn sterkste nummer. En dan is het lastig dat je altijd dát voorbij hoort komen. Maar hij was ook vereerd. Ik heb hem ooit gevraagd of hij het erg vond dat ik het deed, maar nee: dat vond hij wel een eer.' Iris over Leonard Cohen en haar muzikale avontuur: Iris over haar liefde voor de toetsen: Iris over Harderwijk en over haar stem: Iris over haar muziek, haar tournee en mensen die het wat minder hebben: Optredens Iris Hond in Gelderland: 6 oktober Theater Harderwijk, Harderwijk

13 oktober Theater Cultura, Ede

20 oktober Theater Orpheus, Apeldoorn