Eerst de kerk, dan de feesttent: Processie in Azewijn

AZEWIJN - Bewoners van Azewijn lopen vandaag mee in de sacramentsprocessie. Eerst vond er een mis in de Mattheüskerk plaats, daarop volgt de tocht door het dorp. De processie is tevens het startschot van de Azewijnse kermis.

De sacramentsprocessie wordt elk jaar op de zondag na de feestdag van de Heilige Mattheus gehouden. De Mattheüskerk wordt al enige tijd niet meer gebruikt voor kerkdiensten, voor de processie wordt een uitzondering gemaakt. De plechtigheid kent een lange traditie, al sinds 1820 lopen de inwoners mee.

Acht in Gelderland Landelijk zijn er jaarlijks op 22 plekken sacramentsprocessies, acht daarvan vinden plaats in Gelderland. In onder andere Herwen, Groessen, Huissen en Loo is jaarlijks een processie. Foto: Omroep Gelderland Kermis tot dinsdag Heel Azewijn loopt inmiddels uit. De schutterij, het kerkkoor, de fanfare en verenigingen zullen meelopen. De kermis die na de processie volgt, duurt tot dinsdag.