Zwangere Sieneke treedt weer op

NIJMEGEN - Het gaat weer goed met Sieneke. De Nijmeegse zangeres trad zaterdagavond weer op.

De zwangere Sieneke moest haar optredens vorige week afzeggen, omdat ze in het ziekenhuis was opgenomen. Ze was uitgedroogd. Door een fikse keelontsteking kon ze niet eten of drinken.

Zaterdagavond trad Sieneke onder meer op in Utrecht. Op haar Facebookpagina bedankt ze haar fans voor de vele beterschapswensen.

Zie ook:

Zangeres Sieneke uitgedroogd naar ziekenhuis