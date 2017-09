Man betrapt met 1,5 liter GHB

Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Een man uit Ermelo is zaterdag in Harderwijk aangehouden, omdat hij 1,5 liter van de harddrug GHB bij zich had. Hij reed op zijn scooter en oogde afwezig, zegt wijkagent Jelle van Heerikhuize zondagmorgen op Twitter.

De man van 34 heeft zijn scooterrijbewijs moeten inleveren. Zijn rijbewijs voor de auto was wegens drugsgebruik al ongeldig verklaard, zegt de wijkagent. De man heeft de nacht in de cel doorgebracht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl